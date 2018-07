NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach einem Strategie-Update zur Sparte Performance Materials auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Anlass der Studie ist, dass der Darmstädter Merck-Konzern sein schwächelndes Geschäft mit Spezialmaterialien in den kommenden Jahren wieder auf Wachstumskurs bringen will. Das Update sei positiv, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei an der Zeit gewesen, den Fokus bei der Kapitalverwendung neu auszurichten./mis/bek



Datum der Analyse: 03.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.