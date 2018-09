FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Merck KGaA nach positiven Zwischenergebnissen einer Kombinationstherapie mit Bavencio bei einer Nierenkarzinom-Studie auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Merck will nun mit seinem US-Partner Pfizer in den USA einen Zulassungsantrag stellen. Grünes Licht in einer weiteren Krebsindikation wäre klar positiv und noch nicht in seinem Modell enthalten, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er traut Bavencio bislang für 2022 einen Umsatz von 325 Millionen Euro zu./ag/jha/



Datum der Analyse: 12.09.2018



