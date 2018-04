NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Schwache Volumina und starke Preise - so fasste Analystin Victoria Greer das erste Quartal des Reifenkonzerns in einer am Dienstag vorliegenden Studie zusammen./ag/bek



Datum der Analyse: 23.04.2018



