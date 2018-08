HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Michelin von 109 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Druck auf den Reifenhersteller dürfte sich von nun an noch verstärken, schrieb Analyst Cristian Dirpes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zukäufe ausgeklammert, verzeichne der Reifenhersteller kein Wachstum./ajx/ag



Datum der Analyse: 30.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.