ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Kennziffern seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen anhaltend negativer Währungseffekte könnten aber die Konsensschätzungen für den Reifenhersteller etwas sinken./edh/ag



Datum der Analyse: 24.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.