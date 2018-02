NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 100 auf 103 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Software-Konzern habe ein weiteres solides Quartal hinter sich gebracht, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erneut hätten sich im abgelaufenen Jahresviertel die Bruttomargen im Geschäft mit der Cloud-Computing-Plattform Azure spürbar verbessert./ck/tih



Datum der Analyse: 01.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.