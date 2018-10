LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 120 auf 121 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern sei das zweite Quartal in Folge prozentual zweistellig gewachsen, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den starken Resultaten dürften die Konsensschätzungen steigen./edh/gl



Datum der Analyse: 25.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.