FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Morphosys nach Zahlen von 104 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Umsatz im Schlussquartal 2018 habe über seiner Erwartung gelegen, wogegen das Biotech-Unternehmen ergebnisseitig dahinter zurückgeblieben sei, schrieb Analyst Stefan Röhle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr stelle Morphosys einen deutlich höheren operativen Verlust (Ebit) in Aussicht. Röhle reduzierte seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie 2019 und 2020./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 13:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / 14:00 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.