NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Morphosys nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die Aktie sei tags zuvor angesichts vom gestiegenen Optimismus für eine frühere EU-Zulassung des Wirkstoffkandidaten MOR208 gegen Blutkrebs (Tafasitamab) angezogen, schrieb Analyst Graig Suvannavej in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei nun zwar ermutigt, rate aber weiterhin zur Vorsicht wegen der Aussichten in den USA und Europa./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 14:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



