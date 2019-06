HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die US-Zulassung des Roche-Blutkrebsmittels Polivy verheiße Gutes für Morphosys' Prüfmedikament Tafasitamab, schrieb Analystin Shanshan Xu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Mittel der Deutschen habe im Vergleich ein besseres Profil hinsichtlich Überlebensrate und Sicherheit. Während Polivy erst nach zwei vorangehenden Therapien verwendet werden dürfe, habe Tafasitamab gute Chancen, als Zweitlinientherapie zugelassen zu werden. Die Expertin hält auch ihre Schätzungen von 270 000 US-Dollar Therapiekosten pro Jahr für angemessen./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / 08:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.