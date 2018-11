NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys anlässlich neuer Daten zum Wirkstoffkandidaten MOR 208 auf "Overweight" belassen. Die angekündigten neuen Studienergebnisse seien noch besser als die bisher bereits bekannten und ohnehin schon starken Daten, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies sollte die Aktie des Biotech-Unternehmens kurzfristig kräftig nach oben treiben./edh/la



Datum der Analyse: 01.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.