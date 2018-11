NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit seinem Schritt reflektiere er die erfolgreiche Markteinführung von Tremfya und starke Daten zum Wirkstoffkandidaten MOR 208, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ck



Datum der Analyse: 13.11.2018



