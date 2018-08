HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Rückversicherer sollte nun auf einem gutem Weg sein, die für 2018 angepeilten Ziele zu erreichen, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Maßgeblich dafür dürfte jedoch sein, wie stark die angelaufene Hurrikansaison in der zweiten Jahreshälfte verlaufen wird und in welchem Maße das Kerngeschäft davon tangiert sein wird./la/zb



Datum der Analyse: 09.08.2018



