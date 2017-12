NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 207 Euro belassen. Hohe Kosten durch Naturkatastrophen verleiteten ihn zu einer Kürzung seiner Gewinnerwartungen für 2017, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraufhin anziehende Prämien seien zwar positiv. Investoren könnten sich jedoch davor fürchten, dass die Preise für Rückversicherungen noch stärker steigen müssen./tih/she



Datum der Analyse: 29.12.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.