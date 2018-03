NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Munich Re nach dem Ausblick auf 2018 auf "Outperform" belassen. Der Zielkorridor für den Nettogewinn im laufenden Jahr liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten des Rückversicherers für 2020 seien positiv./edh7ajx



Datum der Analyse: 15.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.