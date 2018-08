NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Rückversicherer werde Aktionären auch weiterhin attraktive Renditen bescheren, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den Jahren 2018 bis 2020 werde das Aktienrückkaufprogramm wohl bei einer Milliarde Euro jährlich liegen. Die Aktie werde vom Markt wegen des extrem konservativen Prognostizierens des Versicherers unterschätzt./mf/tih



Datum der Analyse: 14.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.