ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Munich Re von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 189 auf 176 Euro gesenkt. Der Rückversicherer konzentriere sich zunehmend auf die Erzielung von Wachstum, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dadurch könnten die Papiere ihren defensiven Charakter ein wenig einbüßen. Ferner dürfte sich das Preisumfeld von 2019 an negativ entwickeln, was die Schaden-Kosten-Quote unter Druck setzen könnte. Darüber hinaus erschienen die Anteilsscheine mittlerweile recht hoch bewertet./la/tih



Datum der Analyse: 29.05.2018



