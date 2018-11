ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Zuletzt schwache operative Entwicklungen bei dem Rückversicherer gäben Anlass zur Vorsicht, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem betrachte er die für 2020 in Aussicht gestellte Schaden-Kosten-Quote als anspruchsvoll./bek/tih



Datum der Analyse: 08.11.2018



