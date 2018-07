MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Munich Re mit Blick auf den Wechsel des Finanzchefs auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Investoren dürften vor allem darauf schauen, ob mit den jüngsten Wechseln im Top-Management eine gewisse "Normalisierung" der Risikoneigung des Rückversicherers verbunden sei, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An der Strategie des Konzerns und an den defensiven Qualitäten der Aktien werde sich aber nichts ändern./bek/she



Datum der Analyse: 17.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.