MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der starke operative Gewinnanstieg gehe unter anderem auf positive Einmaleffekte in der klassischen Lebensversicherung von Ergo zurück, ohne die der Gewinn wie erwartet ausgefallen wäre, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Einschätzung am Mittwoch. Zudem würden die Schäden durch Taifun Trami erst im vierten Quartal verbucht, was die niedriger als erwartet ausgefallene Schadensbelastung erkläre./she/ajx



Datum der Analyse: 07.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.