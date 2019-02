NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Nach einer unerschlossenen Entwicklung des Aktienkurses am Berichtstag habe er die Ergebnisse des Rückversicherers nochmal neu bewertet, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht sind die Zahlen nebst Dividende höher als erwartet ausgefallen. Die verbesserten Aussichten bei der Erstversicherungstochter Ergo sollten nun damit beginnen, sich positiv auf die Aktienbewertung auswirken./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 09:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 09:44 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.