FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re nach Quartalszahlen von 206 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Positiv werte er vor allem die verbesserte Solvabilitätsquote, auch weil diese die Wahrscheinlichkeit fortdauernder Aktienrückkäufen erhöhe, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Negativ sei dagegen die Schaden-Kosten-Quote in der Rückversicherung./bek/la



Datum der Analyse: 07.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.