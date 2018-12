FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Mit Blick auf 2019 werde er für Versicherer vorsichtiger, weshalb er den Sektor von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft habe, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bevorzugt Qualitätswerte und günstige defensive Titel. Defensive Qualitäten biete auch Munich Re. Das Papier strich der Experte von der "Least Preferred List"./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018



