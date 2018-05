NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re habe seit 2014 zum ersten Mal seinen Gewinnausblick angehoben, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen peile 2018 als Mittelwert beim Gewinn 2,3 Milliarden Euro an und habe ein Gewinnziel von 2,8 Milliarden Euro eingeführt. Damit würde der Überschuss 2018 bis 2020 jährlich um 10 Prozent zulegen./mne/bek



Datum der Analyse: 23.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.