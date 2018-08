ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für National Grid auf "Neutral" mit einem Kursziel von 865 Pence belassen. Analyst Mark Freshney senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des britischen Versorgers. Dabei berücksichtigte Freshney höhere Zinskosten, zum Teil wegen der in US-Dollar ausgewiesenen Schulden des Unternehmens. Der Experte rechnet damit, dass die britische Landeswährung gegenüber dem Dollar abwertet./la/ck



Datum der Analyse: 31.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.