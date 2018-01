NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1040 Pence belassen. Die Erträge des Energienetzbetreibers aus dem Kernkraftwerk Hinkley Point C könnten gleichwohl durch die Auflagen der Energiebehörde "Office of Gas and Electricity Markets" (Ofgem) negativ beeinflusst werden, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/la



Datum der Analyse: 23.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.