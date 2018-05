NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid nach der Ankündigung eines stärkeren Wachstums mittels Zukäufen von 870 auf 950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus Bewertungssicht sei dies eindeutig positiv, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings könnten sich die Akquisitionen negativ auf die Bilanzen der kommenden Jahre auswirken./bek/ag



Datum der Analyse: 31.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.