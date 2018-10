MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek vor Geschäftszahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der Bausoftwarekonzern dürfte alles in allem solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umsatz könnte erneut prozentual zweistellig zugelegt haben./la/ajx



Datum der Analyse: 16.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.