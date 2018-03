HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Bausoftwarehersteller habe mit der Einführung seines Abo-Angebotes die Möglichkeit neue Kunden zu gewinnen, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei Nemetschek geografisch weniger diversifiziert als seine Wettbewerber, was das Unternehmen empfindlicher mache für Konjunkturzyklen in der DACH-Region und in Japan/he



Datum der Analyse: 29.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.