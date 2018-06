NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Nestle nach der hauseigenen Konsumenten- und Einzelhandelskonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Die jüngsten Trends zeigten eine fortgesetzte Stärke im Bereich Gefrierware, schrieb Analyst David Palmer in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nahrungsmittelhersteller wie Nestle sähen dieses Wachstumspotenzial und richteten sich zunehmend danach aus./ck/bek



Datum der Analyse: 08.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.