NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Nestle von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 85 auf 86 Franken angehoben. Die Aktie des Nahrungsmittelherstellers habe sich im vergangenen Jahr rund 16 Prozent besser als der Branchenindex MSCI European Consumer Staples entwickelt, begründete Analyst James Edwardes Jones sein neues Anlageurteil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Aussichten auf ein beschleunigtes Umsatzwachstum und bessere Fundamentaldaten bereits eingepreist./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 17:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2019 / 00:15 / ET



