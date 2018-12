MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle von 90 auf 92 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns könnten unter anderem von der Präferenz der Anleger für defensive Werte profitieren, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wassergeschäft dürfte derweil keine bedeutende Rolle bei der Erholung des Wachstums aus eigener Kraft spielen, zumal das Unternehmen dort strategisch nicht gut positioniert sei./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2018 / 16:56 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.