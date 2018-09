NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle vor Zahlen von 92 auf 93 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mitch Collett passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das organische Wachstum im dritten Quartal dezent nach oben an. Darüber hinaus habe er auch Währungseffekte und jüngste Übernahmeaktivitäten - wie etwa die Übernahme der weltweiten Vermarktungsrechte für Starbucks-Produkte - in seinen Gewinnschätzungen mit einbezogen./tih/she



Datum der Analyse: 28.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.