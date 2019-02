NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle in einem Monatsüberblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Die Geschäftsentwicklung europäischer Lebensmittel- und Haushaltsgüterhersteller sollte auch 2019 und darüber hinaus solide sein, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vor allem die mittelfristige operative Entwicklung dürfte ein Kurstreiber sein. Er bekräftigte daher sein 'Overweight'-Urteil für den Sektor./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 01:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





