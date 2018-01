NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 97 Franken belassen. Sie sehe keine größeren Überraschungen beim Blick auf die von dem Schweizer Nahrungsmittelkonzern zusammengestellten Konsenz-Schätzungen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie sei allerdings positiver gestimmt für die Margenentwicklung im Jahr 2017 und 2018. Die Umsatzdynamik hingegen schätze sie moderater ein als der Durchschnitt der befragten Analysten./ck/la



Datum der Analyse: 23.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.