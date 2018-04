NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 97 Franken belassen. Der Jahresstart der Schweizer sei beruhigend, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Sie rechnet mit einer positiven Reaktion auf die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des ersten Quartals./ag/bek



Datum der Analyse: 19.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.