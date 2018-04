NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach der Telefonkonferenz zu den Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 97 Franken belassen. Das Management des Schweizer Nahrungsmittelherstellers habe mit Blick auf das in Aussicht gestellte beschleunigte Wachstum für Zuversicht gesorgt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe auf die Wiederbelebung des US-Geschäfts verwiesen, das Wachstum in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika sowie eine starke Entwicklung in Asien und Ozeanien./ck/tih



Datum der Analyse: 19.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.