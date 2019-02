NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Nach den Kennziffern und der Telefonkonferenz des Managements habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2019 und 2020 leicht erhöht, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz des schleppenden Starts ins Jahr 2019 sei der Nahrungsmittelkonzern gut positioniert, um erneut ein zweistelliges EPS-Wachstum zu schaffen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 11:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 11:56 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.