NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nestle von 96 auf 104 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kombination aus der zunehmenden Umsatzdynamik, der Margendynamik und wertsteigernden Veränderungen im Portfolio des Lebensmittelherstellers sprächen dafür, dass die Aktie trotz des guten Laufs seit Jahresbeginn weiter Luft nach oben habe, schrieb Analystin Eileen Khoo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 16:35 / GMT

