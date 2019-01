NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix angesichts angekündigter Preiserhöhungen in den USA und Lateinamerika von 400 auf 420 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Jede Erhöhung werde wohl mit einer erhöhten Abwanderung von Abonnenten einhergehen - vor allem bei dem nun vorgenommenen Ausmaß, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt aber, dass den Abonnenten letztlich mit starken Inhalten wieder ein Mehrwert geboten wird. Er kürzte zwar seine Erwartungen an die Abonnentenzahl leicht, erhöhte aber jene für die Umsatz- und Gewinnentwicklung in den Jahren 2018 bis 2020./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 12:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.