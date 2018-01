ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie von Netflix nach der Telefonkonferenz zu dessen starken Quartalszahlen von 250 auf 290 US-Dollar angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Eric Sheridan in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Buy". Er hatte bereits in einer ersten Reaktion auf das Zahlenwerk des Streaming-Dienstes zum vierten Quartal angekündigt, seine Schätzungen und die Bewertung der Aktie nach der Konferenz überarbeiten zu wollen./ck/la



Datum der Analyse: 23.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.