NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike nach dem Quartalsbericht von 75 auf 80 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Randal Konik traut den Amerikanern zwar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu, dass sie verlorenen Boden gegenüber Adidas wieder gutmachen. Die Papiere seien aber bereits vergleichsweise teuer./ag/bek



Datum der Analyse: 26.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.