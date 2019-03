NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Die Erwartungen der Anleger im Sportartikelbereich seien weiterhin anspruchsvoll, schrieb Analystin Alexandra Walvis in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf Nike betonte sie, dass sich der Einnzelhandel in dieser Berichtssaison bereits positiv zur Verbrauchernachfrage nach Sportbekleidung geäußert habe - bei einem gleichzeitig soliden Preistrend./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 09:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.