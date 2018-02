NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Nokia von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 4,50 auf 5,25 Euro angehoben. Analyst Tal Liani begründete seine bessere Einschätzung der Aktie in einer am Montag vorliegenden Studie mit der attraktiven Bewertung und der Erwartung einer besseren operativen Entwicklung des Netzwerkausrüsters im Jahr 2018./edh/ag



Datum der Analyse: 05.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.