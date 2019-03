ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,90 Euro belassen. Analyst David Mulholland weist Investoren in einer am Freitag vorliegenden Studie auf drei Neuigkeiten im Geschäftsbericht hin: Erstens gebe es Compliance-Bedenken gegenüber der Integration des früheren Alcatel-Lucent-Geschäfts; Zweitens habe Nokia zum ersten Mal seinen Auftragsbestand Ende 2018 in Höhe von 21,1 Milliarden Euro veröffentlicht und drittens habe es in der Gewichtung der Anreizfaktoren des Konzernchefs eine Aufwertung des Umsatzes gegeben. Dies mache aus seiner Sicht Sinn, da sich die Branche auf Wachstum ausrichte./elm/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 08:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.