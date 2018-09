FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Nordex nach einem Auftrag aus Südafrika auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Windturbinenbauer halte seine Versprechen, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Südafrika, für Nordex in der Vergangenheit ein wichtiger Markt, sei nach politischen Turbulenzen wieder da. Die Bewertung der Papiere ist ihm aber noch nicht attraktiv genug für eine Empfehlung./ag/bek



Datum der Analyse: 12.09.2018



