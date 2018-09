PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Novartis von 73 auf 79 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen seien inzwischen etwas moderater geworden und sie fühle sich inzwischen wohler für die Entwicklung des Pharmageschäfts, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ihre Erwartungen und der Konsens für die operativen Ergebnismargen (Ebit-Margen) hätten sich nun angeglichen, was sich auch widerspiegele in den Ergebnisschätzungen je Aktie./ck/ag



Datum der Analyse: 10.09.2018



