NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Die negative Kursreaktion auf die Geschäftszahlen des ersten Quartals sei übertrieben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Wachstum des Schweizer Pharmakonzerns sei intakt, auch wenn langfristig nur branchendurchschnittliche Steigerungsraten zu erwarten seien./ag/edh



Datum der Analyse: 20.04.2018



