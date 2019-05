NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Novartis von 80 auf 83 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Mark Purcell erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognose für den Gewinn je Aktie des schweizerischen Pharmakonzerns und berücksichtigte dabei unter anderem die US-Zulassungen der Gentherapie Zolgensma und des Brustkrebs-Medikaments Piqray. Allerdings seien die Aktien bereits ambitioniert bewertet./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.