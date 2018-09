FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Die Abspaltung des schwierigen US-Generikageschäfts von Sandoz sei ein wichtiger Schritt für das Investorenvertrauen, schrieb Analyst David Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit werde ein bedeutender Wachstumshemmer entfernt, denn der kränkelnde Geschäftsbereich habe in den vergangenen Quartalen das Umsatzwachstum des Gesamtkonzerns um fast ein Prozent verringert./mf/zb



Datum der Analyse: 06.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.